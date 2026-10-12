Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Σταμάτης Γονίδης, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το θερμό καλωσόρισμα στον Ηλία Κασιδιάρη κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο. Μιλώντας στη Μάγδα Τσέγκου και την εκπομπή «Political Stories», ο αγαπημένος τραγουδιστής τοποθετήθηκε για το συμβάν αλλά και για τη δήλωση που έκανε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χωρίς να αναιρεί τις τοποθετήσεις του, τόνισε πως τα λόγια του συχνά παρεξηγούνται, ενώ απάντησε αιχμηρά στους επικριτές του δηλώνοντας: «Δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας».

Ο Σταμάτης Γονίδης για Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε αρχικά στον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας πως εξακολουθεί να δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. «Δεν το πίστεψα και δεν το πιστεύω ότι πέθανε ο Γιώργος. Αυτό που είπα για τον Μαζωνάκη το είπα με χιούμορ. Ο Γιώργος αν ήταν ζωντανός, και είχε πεθάνει κάποιος άλλος, θα γέλαγε ακόμα. Ήμουν θλιμμένος, δεν ήθελα να το δείξω και εκείνη τη στιγμή είπα αυτό. Πριν με είχε ρωτήσει ένας άλλος “πώς είσαι”, του είπα “περιμένω τη σειρά μου”. Μου λέει “περάστε” και απαντάω “δεν κατάλαβες, περιμένω τη σειρά μου, πότε θα φύγω”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον ενημέρωσε για τα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν τις δηλώσεις του.

Η νέα απάντηση για τον Ηλία Κασιδιάρη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνέντευξη στο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, όταν ο Σταμάτης Γονίδης καλωσόρισε δημόσια από την πίστα τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο τραγουδιστής τον ευχαρίστησε που επέλεξε το πρόγραμμά του για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του και του απηύθυνε ευχές.

Το σχετικό βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για τη στάση του.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και πρόσφατα αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού. Η παρουσία του στο νυχτερινό κέντρο και ο τρόπος με τον οποίο τον υποδέχτηκε ο τραγουδιστής έγιναν αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού, με τον Γονίδη να καλείται πλέον να απαντήσει στους χαρακτηρισμούς που δέχτηκε.

«Εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει μετανιώσει για όσα είπε και πως, αν μπορούσε να επιστρέψει στον χρόνο, θα επαναλάμβανε την ίδια τοποθέτηση: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα τα ξανάλεγα».

govastiletto.gr -Σταμάτης Γονίδης: Η απάντηση 3 λέξεων για τον Ηλία Κασιδιάρη και τις αντιδράσεις