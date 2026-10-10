Στον σάλο που προκλήθηκε μετά την υποδοχή του Ηλία Κασιδιάρη στο κέντρο όπου εμφανίζεται, τοποθετήθηκε ο Σταμάτης Γονίδης. Το βίντεο με το θερμό καλωσόρισμα στον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας κύμα αρνητικών αντιδράσεων, ακόμη και από θαυμαστές του λαϊκού τραγουδιστή.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όταν ρωτήθηκε για την κριτική που δέχτηκε, ο καλλιτέχνης απάντησε λιτά με τέσσερις μόνο λέξεις, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

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