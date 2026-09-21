Για πρώτη φορά μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σταμάτης Γονίδης θέλησε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε όταν είπε «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής υποστήριξε πως η συγκεκριμένη φράση δεν ειπώθηκε με τον τρόπο που ερμηνεύτηκε από αρκετούς, αλλά εντασσόταν στο χιούμορ που χαρακτήριζε και τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως εξήγησε, όταν πήγε να αποχαιρετήσει τον φίλο του, δέχθηκε διαδοχικές ερωτήσεις για το πώς είναι. Στην πρώτη απάντησε πως «περιμένει τη σειρά του», εννοώντας πως όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα φύγουν από τη ζωή. Στη δεύτερη ερώτηση, απάντησε πως ο ίδιος είναι καλά και πρόσθεσε πως “ο άλλος πέθανε”, αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Γονίδης εξήγησε ακόμη, πως γνώριζε ότι τα λόγια του πιθανότατα θα παρεξηγούνταν, ωστόσο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ατάκα είχε φιλοσοφική διάσταση.

«Έχει μια δόση χιούμορ, γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες, αλλά φιλοσοφημένες. Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί, αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος καιρός. Να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος», είπε.

«Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε.

Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα, γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε και στις συνθήκες που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας την άποψη ότι η υπόθεση μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για ανθρώπους που ακολουθούν θεραπείες από μη ιατρικά πρόσωπα.

«Για μένα δεν έχει φύγει. Απορώ, ενώ ήταν τόσο πανέξυπνος, εύστροφος, πώς τον παραμύθιασαν. Πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος θα σώσει πολύ κόσμο που είχαν εμπιστευτεί τέτοιου είδους θεραπείες με ανθρώπους που δεν ήταν ιατροί επίσημα», τόνισε.

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