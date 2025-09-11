Η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα» συνάντησε τον Σταμάτη Γονίδη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γιάννης Πλούταρχος #σταμάτης γονίδης