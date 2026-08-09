Ο Σταμάτης Γονίδης μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με τη μικρότερη κόρη του, σε μια από τις σπάνιες αναρτήσεις του με την οικογένειά του.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύθνο, και θέλει να μεταδώσει στη μικρή Μαριαλένα την αγάπη του για τη θάλασσα και τα σκάφη.

Αυτή τη φορά, ο ρόλος του ήταν διαφορετικός, αφού βρέθηκε δίπλα στην κόρη του για να της μάθει τα πρώτα της… μαθήματα στο τιμόνι.

Στη φωτογραφία που ανέβασε, η μικρή Μαριαλένα κρατά το τιμόνι ενός σκάφους, έχοντας τον πατέρα της ακριβώς δίπλα της να την καθοδηγεί, ενώ στο βάθος διακρίνεται το όμορφο τοπίο της Κύθνου.

«Μαθαίνοντας την μικρή μου κόρη Μαριαλένα να οδηγεί βάρκα! Ευλογία τα παιδιά», έγραψε ο Σταμάτης Γονίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας με λίγα λόγια τη χαρά που του προσφέρει η οικογένειά του.

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