Τη σκέψη ότι θα είχε ακολουθήσει τον μοναχικό βίο, αν δεν είχε δημιουργήσει οικογένεια, μοιράστηκε ο Σταμάτης Γονίδης, δηλώνοντας πως θα επέλεγε να ζει σε ένα κελί. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», που μεταδόθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο γνωστός τραγουδιστής τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι χρειάζεται ελάχιστα πράγματα στην καθημερινότητά του για να νιώθει ευτυχισμένος.

Όπως είπε, εάν δεν είχε ασχοληθεί με το τραγούδι και δεν είχε κάνει οικογένεια, θα είχε ακολουθήσει μοναχική ζωή και πρόσθεσε πως διαφορετικά θα ήθελε να είναι ερευνητής: «Εγώ εάν δεν είχα την οικογένεια αυτή που έχω τώρα είκοσι χρόνια και το μωρό, θα είχα επιλέξει να ήμουν μοναχός, κάπου αραχτός σε ένα κελάκι, γιατί μου αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσω. Να έχω μία Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι, με μακαρόνια, όσπρια και πατατούλες, σαλατίτσα. Εγώ τη βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι λαίμαργος, αυτό το δαιμόνιο το έχω πολεμήσει. Θα ήθελα επίσης να είμαι ερευνητής, να κάνω έρευνες πάνω σε μυστήρια και άλυτα πράγματα».

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Στην αρχή των δηλώσεών του, ο καλλιτέχνης δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το εάν φοβάται τον θάνατο και μεταφέροντας τις σκέψεις του, είπε: «Άμα φιλοσοφήσεις τη ζωή και έχεις σώας τα φρένας ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι, είναι ένας θάνατος. Η λέξη “βιώνω” είναι αρχαία, “βίος”, που σημαίνει ότι εδώ ήρθες με τη βία. Βιώνω λοιπόν, εδώ, βιώνω. Είμαι χωρίς να το επιλέξω. Αποβιώνω σημαίνει ότι φεύγω από τη βία, άρα τι να φοβηθείς; Να φύγεις από τη βία; Θέλω να εξαφανιστώ και όχι όταν θα φύγω να κλαίνε. Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε, γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος όλοι γελάνε».

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