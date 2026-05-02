Ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε τη θέση του σχετικά με τις μεγάλες συναυλίες σε στάδια, με αφορμή την εμφάνιση που ετοιμάζει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Ο γνωστός συνθέτης ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί γενικά με την ιδέα οι καλλιτέχνες να εμφανίζονται σε γήπεδα, θεωρώντας πως αυτοί οι χώροι δεν είναι κατάλληλοι για τέτοιου είδους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Παρ’ όλα αυτά, έκανε μια εξαίρεση στην περίπτωση της Άννας Βίσση.

Όπως είπε, μπορεί να διαφωνεί με την επιλογή του χώρου, όμως τρέφει εκτίμηση και συμπάθεια για την ίδια ως καλλιτέχνιδα, αναγνωρίζοντας την πορεία και την αξία της.

Με λίγα λόγια, διαχωρίζει την προσωπική του άποψη για τα στάδια από την εκτίμηση που έχει για τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια.

