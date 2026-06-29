Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Κατερίνα Λιόλιου, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό και την εκτίμησή του για την πορεία της, ενώ δεν έκρυψε πως θα ήταν ανοιχτός σε μια μελλοντική συνεργασία μαζί της.

Ο καταξιωμένος συνθέτης και στιχουργός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», αποκάλυψε πως τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τη δημοφιλή τραγουδίστρια, τονίζοντας πως από τη δική του πλευρά είναι απόλυτα διαθέσιμος να συνεργαστούν.

«Λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανώς και να συνεργαστώ μαζί της. Εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος. Αυτό που θα της κάνω όμως εγώ, θα της κάνει για την καριέρα που χτίζει; Δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε πως η Κατερίνα Λιόλιου έχει ήδη ερμηνεύσει με επιτυχία τραγούδια από το δικό του ρεπερτόριο, όπως τη «Νύχτα» και το «Διθέσιο», ενώ αποκάλυψε και ποιο τραγούδι της ξεχωρίζει περισσότερο.

«Το τραγούδι της που λατρεύω είναι το “Το δικό μας το σπίτι σε άλλον νοικιάστηκε”», είπε, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την εκτίμησή του στη νεότερη γενιά καλλιτεχνών.

Govastiletto.gr – Σταμάτης Κραουνάκης για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Η καρδιά μου είναι άσπιλη, έγινε μια στραβή σε λάθος ώρα»