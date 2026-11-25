Για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος είχε αναπτύξει μαζί του τόσο φιλική, όσο και καλλιτεχνική σχέση.

Ο μουσικοσυνθέτης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε την τελευταία τους επικοινωνία, λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία τους

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους είχαν μιλήσει τηλεφωνικά το προηγούμενο βράδυ για περίπου μία ώρα. Η συζήτησή τους ήταν εκτενής και όπως τόνισε ο Σταμάτης Κραουνάκης, τίποτα δεν τον είχε προετοιμάσει για όσα θα ακολουθούσαν.

«Μιλήσαμε το προηγούμενο βράδυ στο τηλέφωνο και είπαμε τα πάντα. Αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μου ήρθε νταμπλάς» είπε για την είδηση του θανάτου

Ο μουσικοσυνθέτης παραδέχτηκε πως η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τον αιφνιδίασε, καθώς δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να τον κάνει να περιμένει μια τέτοια εξέλιξη.

«Ναι, σοκαρίστηκα. Γιατί δεν το περίμενα. Μου ήρθε νταμπλάς», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε αν θεωρεί πως ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή έχοντας κάποιο παράπονο ή βιώνοντας κάποιον πόνο, ο ίδιος απάντησε: «Όχι, αλλά είναι αυτό που λέω. Δεν ξέρεις από πού θα σου ’ρθει».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε, επίσης, αναφορά στη μοναχικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του στο οποίο έχουν σταθεί και άλλοι άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο μετά την είδηση του θανάτου του.

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