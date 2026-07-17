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Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου η μουσική παράσταση-όπερα «Λυσιστράτη», σε σύνθεση και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη.

Η ξεχωριστή αυτή προσέγγιση στο κλασικό έργο του Αριστοφάνη, που συνδυάζει θέατρο και μουσική, ανέβηκε στον Λυκαβηττό μετά τις διαδοχικές sold out παραστάσεις της στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης υπογράφει μια σύγχρονη και ευρηματική ανάγνωση της «Λυσιστράτης», παρουσιάζοντας μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια, χιούμορ και μουσική.

Με τη συμμετοχή πολυμελούς θιάσου ηθοποιών και τραγουδιστών, το διαχρονικό αντιπολεμικό έργο του Αριστοφάνη μετατρέπεται σε μια γιορτή της σκηνής, διατηρώντας τον σατιρικό και επίκαιρο χαρακτήρα του.

Το παρών έδωσαν φίλοι από τον καλλιτεχνικό & δημοσιογραφικό κόσμο και πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό μας φακό.

Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί:

Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Χριστίνα Κοντοβά

Κατερινα Στανίση

Μίρκα Παπακωνσταντίνου-Τάκης Ζαχαράτος

Νίκος Χαρδαλιάς-Μπέσσυ Αργυράκη

Δέσποινα Κραουνάκη-Νίκος Χαρδαλιάς-Θέμης Σοφός

Νταίζη Λεμπέση-Κώστας Τσιάνος-Λένα Ουζουνίδου-Παναγιώτα Βλεντή

Νατάσα Σοφού-Μαρία Σοφού-Θέμης Σοφός-Αγγελική Σοφού

Τάκης Ζαχαράτος-Ελένη Ουζουνίδου-Μίρκα Παπακωνσταντίνου-Ευαγγελία Μουμούρη

 

Πηγή: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

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