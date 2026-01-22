Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρέθηκε η Εύη Δρούτσα μετά τα σχόλιά της στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τη Marseaux. Η τοποθέτησή της σχετικά με το σώμα και την αισθητική της νεαρής τραγουδίστριας πυροδότησε ένα νέο κύμα αντιδράσεων για το body shaming στην ελληνική τηλεόραση. Το περιστατικό ανέδειξε το χάσμα γενεών στον καλλιτεχνικό χώρο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τα όρια της κριτικής.»

Στο πλευρό της Marseaux στάθηκε δημόσια η Σοφία Βόσσου, η οποία με ανάρτησή της πήρε ξεκάθαρη θέση, στέλνοντας μήνυμα ενάντια στη σκληρή κριτική και τον αρνητισμό. «Μήπως να σταματήσουμε λίγο τα σχόλια για τα σώματα των άλλων και τη χολή στα νεότερα παιδιά και να ασχοληθούμε λίγο με το πώς θα τα βοηθήσουμε να πετάξουν χωρίς κόμπλεξ και ενοχικά;», έγραψε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε πως άνθρωποι με εμπειρία, επιτυχία και πορεία στον χώρο της μουσικής οφείλουν να δείχνουν περισσότερη αγάπη και ευγένεια.

Τι είχε πει η Εύη Δρούτσα;

Η αφορμή δόθηκε από τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα, η οποία ανέφερε για τη Marseaux: «Πού τη θυμήθηκες τώρα; Πίστευα ότι είναι ένα κοριτσάκι. Έχει καλή φωνή. Εδώ βγήκε μια μικρομέγαλη να βγάλει έξω το σώμα της. Πρώτα απ’ όλα δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω. Επίσης μιμήθηκε άλλη από το εξωτερικό. Έχουμε μια ξενομανία να μιμούστε ξένα τραγούδια».

