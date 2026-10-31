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Lifestyle

Stan: Ρομαντική απόδραση με τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου στη φθινοπωρινή Στοκχόλμη

Άφησαν πίσω τους για λίγο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους...
Βασίλης Κοντζεδάκης
31.10.2026 | 15:00 UPD:31.10.2026, 14:53
Stan: Ρομαντική απόδραση με τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου στη φθινοπωρινή Στοκχόλμη

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Ο Stan πραγματοποίησε μια φθινοπωρινή απόδραση με τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου, στη φθινοπωρινή Στοκχόλμη.

Το ζευγάρι άφησε πίσω του για λίγο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και αφιερώνοντας χρόνο στη σχέση τους και στις νέες εμπειρίες που θέλουν να βιώνουν μαζί.

Η πρωτεύουσα της Σουηδίας αποτελεί ένα ιδανικό προορισμό γι’ αυτή την περίοδο. Οι δυο τους αγαπούν ιδιαίτερα τα ταξίδια και με κάθε δυνατή ευκαιρία ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να γεμίσουν όμορφες εικόνες και τις μπαταρίες τους.

Και οι δυο ανέβασαν όμορφες εικόνες από την παραμονή τους εκεί και τις βόλτες που έκαναν.

govastiletto.gr – Stan: Η εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου

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