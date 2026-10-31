Stan: Ρομαντική απόδραση με τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου στη φθινοπωρινή Στοκχόλμη

Το ζευγάρι άφησε πίσω του για λίγο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και αφιερώνοντας χρόνο στη σχέση τους και στις νέες εμπειρίες που θέλουν να βιώνουν μαζί.

Η πρωτεύουσα της Σουηδίας αποτελεί ένα ιδανικό προορισμό γι’ αυτή την περίοδο. Οι δυο τους αγαπούν ιδιαίτερα τα ταξίδια και με κάθε δυνατή ευκαιρία ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να γεμίσουν όμορφες εικόνες και τις μπαταρίες τους.

Και οι δυο ανέβασαν όμορφες εικόνες από την παραμονή τους εκεί και τις βόλτες που έκαναν.

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