Ιδιαίτερη είναι η 1η Αυγούστου για τον Stan και τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου, καθώς οι δυο τους έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα.

Με αφορμή τη διπλή αυτή γιορτή, ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του, συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του προς τη Βέρα Σωτηροπούλου, με την οποία μοιράζεται τη ζωή του τα τελευταία χρόνια.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2019 και λίγους μήνες αργότερα έγινε γνωστή στο κοινό.

Το ζευγάρι συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, χωρίς όμως να λείπουν οι δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης στις ξεχωριστές στιγμές τους.