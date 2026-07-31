Σε έναν ιδιαίτερο και εναλλακτικό προορισμό ταξίδεψαν ο STAN και η Βέρα Σωτηροπούλου, επιλέγοντας τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ερωτευμένο ζευγάρι άφησε για λίγο στην άκρη την απαιτητική καθημερινότητα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ανακαλύπτοντας τις ομορφιές των Βαλκανίων.

Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από το ταξίδι τους. Στη φωτογραφία, ο STAN Αντιπαριώτης χαρίζει ένα γλυκό φιλί στη σύζυγό του, την ώρα που εκείνη χαμογελά στον φακό, με το φωτισμένο παραθαλάσσιο τοπίο να δημιουργεί το ιδανικό, κινηματογραφικό σκηνικό.

Έναν δυνατό έρωτα που μετρά πλέον επτά χρόνια πορείας ζουν ο STAN και η Βέρα Σωτηροπούλου.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019 –με τη σχέση τους να γίνεται ευρέως γνωστή στις αρχές του 2020– επιλέγοντας ωστόσο σταθερά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επισφράγιση της ευτυχίας τους ήρθε στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, όταν ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Δέτη στην αγαπημένη του Πάρο.

govastiletto.gr -Ο Stan Αντιπαριώτης επιστρέφει στις ρίζες του: «Είναι χρέος προς τον τόπο μου»