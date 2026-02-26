Στη Γλυφάδα εντόπισε ο φωτογραφικός μας φακός τη Χριστίνα Παππά, η οποία πραγματοποίησε χαλαρή βόλτα με ένα προσεγμένο και άνετο σύνολο σε γήινες αποχρώσεις.

Η ηθοποιός υιοθέτησε ένα casual look, ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, συνδυάζοντας μπεζ κοτλέ παντελόνι σε loose γραμμή με πλεκτό sweater στην ίδια χρωματική παλέτα, δημιουργώντας μια αρμονική μονοχρωματική βάση.

Το layering ολοκληρώθηκε με πορτοκαλί puffer jacket, που έδωσε ένταση και φρεσκάδα στο outfit, ενώ επέλεξε άνετα slip-on παπούτσια σε μπεζ τόνο. Σ

το χέρι της κρατούσε μια μεγάλη τσάντα σε μεταλλική ασημί απόχρωση, προσθέτοντας μια διακριτική λάμψη.

Το beauty look παρέμεινε φυσικό, με ίσια ξανθά μαλλιά και ελαφρύ μακιγιάζ, αναδεικνύοντας την καθημερινή, φρέσκια πλευρά της ηθοποιού.

Η εμφάνιση της Χριστίνας Παππά αποτελεί παράδειγμα casual chic, ιδανικό για τις αστικές βόλτες της άνοιξης.

Πηγή: NDP Photo Agency