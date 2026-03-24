Περήφανος πατέρας ο Στάθης Αγγελόπουλος, βρέθηκε στην παρουσίαση του πρώτου δίσκου του γιου του, Μανώλη ή αλλιώς «Kira May Cry». Ο νεαρός καλλιτέχνης συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στη μουσική, έχοντας την πλήρη στήριξη του πατέρα του σε αυτό το νέο ξεκίνημα.

Τόσο ο τραγουδιστής όσο και ο γιος του μίλησαν στην κάμερα του Happy Day για την μεγάλη επιτυχία του νεαρού καλλιτέχνη, ενώ, ο Μανώλης Αγγελόπουλος μίλησε για πρώτη φορά για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους γονείς του.

Όσοι δεν γνωρίζουν, η πρώην σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου, Μαρία Κουτσαντώνη, έκανε καταγγελία κατά του τραγουδιστή για ενδοοικογενειακή βία με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Από τότε, ανά διαστήματα μιλούν δημόσια ο ένας για τον άλλον με σοβαρές κατηγορίες .

Τα πρώτα λόγια του γιου του Στάθη Αγγελόπουλου

Ο Μανώλης Αγγελόπουλος λοιπόν, για πρώτη φορά λέει στις κάμερες σχετικά με τους γονείς του: «Οι γονείς μου ξέρουν πώς θα διαχειριστούν την προσωπική τους ζωή. Δεν πιέζομαι καθόλου. Είμαστε μια χαρά, όλα είναι υπέροχα, είμαστε πολύ καλά και είμαι εδώ και για τους δύο» είπε ο ίδιος.

Ο Στάθης Αγγελόπουλος από την μεριά του, δηλώνει υπερήφανος για τον γιο του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ υπερήφανος και χαρούμενος για τον Μανώλη, κάτι που δεν έκανα με τον δικό μου πατέρα, ένα ντουέτο, το κάνω μαζί του. Χαιρόμαστε όλοι στην οικογένεια, τον αγαπάμε και τον στηρίζουμε».

govastiletto.gr -Στάθης Αγγελόπουλος: «Άρχισε να φωνάζει και να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι στην πολυκατοικία που μένω»