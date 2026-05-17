Ο Στάθης Μαντζώρος δίνει, τους τελευταίους 11 μήνες, τη δική του μάχη μέσα στο νοσοκομείο, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Όλο αυτό το διάστημα, στο πλευρό του βρίσκεται η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Αντωνία, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον Σπύρο Μπιμπίλα έστειλε μια δημόσια, ευχαριστήρια επιστολή. Μέσα σε αυτή εξηγεί ποια είναι σήμερα η κατάσταση υγείας του αγαπημένου ηθοποιού.

Η σύζυγος του ηθοποιού, Αντωνία γράφει: «Δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα δημοσίευση, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες και βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας.

Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη».

