Έκκληση για οικονομική στήριξη απηύθυνε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου, Γιάννης, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη, 14 μήνες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, με την οικογένειά του να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του.

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του, ο Στάθης βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ακούει και καταλαβαίνει όσα του λένε, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να μιλήσει.

Παράλληλα, η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό.

Τα νεότερα για την υγεία του και η έκκληση για βοήθεια

Ο Γιάννης Μαντζώρος δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του γιου του, αποκαλύπτοντας πως επικοινωνεί μαζί του τηλεφωνικά και εκείνος μπορεί να ακούσει τη φωνή του.

«Ο Στάθης είναι σε σταθερή κατάσταση κι εγώ επειδή είμαι πολύ θρήσκος στην Παναγία, πιστεύω ότι ο Στάθης μας θα συνέλθει, θα επανέλθει. Μιλάω στο τηλέφωνο μαζί του, με ακούει, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όμως η οικογένεια σκέφτεται να αναζητήσει λύση αποκατάστασης εκτός Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε τη συνδρομή όσων μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά.

«Θέλω αν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός άνθρωπος και υπάρχει χρηματική βοήθεια, να με πάρετε ένα τηλέφωνο. Χειρουργείο δεν χρειάζεται, αλλά σκεφτόμαστε για το εξωτερικό, για να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σας παρακαλώ, όποιος έχει καλή ευχαρίστηση να βοηθήσει οικονομικώς τον Στάθη μας. Ευχαριστώ όλους, να σας έχει ο Θεός καλά», είπε.

Το χρονικό της περιπέτειας υγείας του

Η περιπέτεια του ηθοποιού ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, όταν υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Στάθης Μαντζώρος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του στον «Σασμό», νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στον «Ερυθρό Σταυρό».

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ο συνάδελφος και φίλος του, Ιωάννης Παπαζήσης, είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας.

Τους επόμενους μήνες, οι δικοί του άνθρωποι συνέχισαν να βρίσκονται στο πλευρό του, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2026 έγιναν γνωστές πιο ενθαρρυντικές εξελίξεις.

Ο Μιχάλης Αεράκης είχε αποκαλύψει τότε ότι ο ηθοποιός είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του, αναγνώριζε πρόσωπα και εξέφραζε συναισθήματα με τις κινήσεις των χεριών του, χωρίς ακόμη να μπορεί να μιλήσει.

Την ανάγκη για οικονομική στήριξη είχε επισημάνει και η σύζυγός του, Αντωνία, καθώς το κόστος της αποκατάστασης παραμένει σημαντικό βάρος για την οικογένεια.

Μάλιστα, μόλις μία ημέρα πριν από τη σημερινή έκκληση, η Αλίνα Κωτσοβούλου είχε αναφερθεί στην πορεία της υγείας του, σημειώνοντας ότι παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και αρχίζει να αποκτά επαφή με το περιβάλλον του.

govastiletto.gr – Στάθης Μαντζώρος: Η δημόσια έκκληση της συζύγου του – «Διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας»