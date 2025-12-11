Ο Στάθης Μαντζώρος υπέστη, πριν από λίγους μήνες, ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε δίνει μια δύσκολη μάχη για τη ζωή του, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τον βοηθήσουν να ανακάμψει.

Ο ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Σασμός», παρουσιάζει μικρά αλλά ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ελισάβετ Οικονόμου στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο Στάθης Μαντζώρος έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί.

Ο λυράρης Ηλίας Παλιουδάκης, που είχε λάβει μέρος στη σειρά Σασμός, μαζί με τον Στάθη Μαντζώρο, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Alpha, αναφερόμενος στα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού.

Αρχικά, ο Ηλίας Παλιουδάκης τόνισε: «Είχαμε συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό, όταν το μάθαμε».

Ο Ηλίας Παλιουδάκης συμπλήρωσε: «Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε καθημερινά για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας».

govastiletto.gr – Στάθης Μαντζώρος: Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού – «Έγινε θαύμα!»