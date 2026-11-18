Μια θετική εξέλιξη στην περιπέτεια της υγείας του Στάθη Μαντζώρου έγινε γνωστή σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που δίνει τη δική του δύσκολη μάχη εδώ και 17 μήνες, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επιστρέφει στο σπίτι του, κοντά στην οικογένειά του.

Την ευχάριστη αυτή είδηση γνωστοποίησε η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή, η οποία μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του, αλλά και τις προσπάθειες που συνεχίζονται για την αποκατάστασή του.

Μεγάλη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι τα παιδιά του ηθοποιού δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες. Έτσι, η επιστροφή του στο σπίτι αναμένεται να σηματοδοτήσει και την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από 17 ολόκληρους μήνες, μια στιγμή με τεράστια συναισθηματική σημασία για την οικογένεια.

Παρότι ο Στάθης Μαντζώρος έχει ξεπεράσει την πρόσφατη λοίμωξη που τον ταλαιπώρησε, η περιπέτειά του δεν έχει τελειώσει. Όπως εξήγησε η σύζυγός του, συνεχίζονται οι φυσικοθεραπείες και οι λογοθεραπείες, με στόχο να αφαιρεθεί η τραχειοστομία και να μπορέσει να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Τα συγκινητικά λόγια της Αντωνίας Καλαντζή

«Ο Στάθης ξεπέρασε την λοίμωξη που είχε τελευταία, σήμερα πρόκειται να βγούμε από το νοσοκομείο και να πάμε στο σπίτι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Στάθης δίνει την δική του μάχη εδώ και 17 μήνες. Νιώθω ότι με αναγνωρίζει, προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας το χέρι του όταν του μιλάω και όταν τον βάζω και ακούει και βλέπει βιντεάκια με τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να δει τα παιδιά μας. Δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες… Είναι πολύ μεγάλο το κόστος στο σπίτι αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος για ένα κέντρο αποκατάστασης. Ευχαριστώ τον κόσμο και όλους τους ηθοποιούς που στέκονται δίπλα μας όλο αυτό το δύσκολο διάστημα για εμάς. Εύχομαι και προσεύχομαι να τελειώσει όλο αυτό το κακό όνειρο και να είναι ο Στάθης πάλι κοντά μας», ανέφερε η ίδια.

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