Για τη δύσκολη δοκιμασία που περνά ο Στάθης Μαντζώρος μίλησε με συγκίνηση ο Μιχάλης Αεράκης στην κάμερα του “Πρωινού”. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον επί δέκα μήνες αγώνα που δίνει ο στενός του φίλος και πρώην συνεργάτης του στον “Σασμό”, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Μιχάλης Αεράκης δήλωσε για τον Στάθη Μαντζώρο: «Είναι ένας ακριβός μου φίλος. Γνωριστήκαμε στον Σασμό, ο Παντελής του Σασμού. Τον αγαπήσαμε όλοι γιατί άξιζε αυτής της αγάπης. Ένα υπέροχο πλάσμα, δοτικός, πολύ αγχώδης όμως. Κι έτσι ο Στάθης, τώρα και δέκα μήνες περίπου, τραβάει το δικό του σταυρό, τον δικό του Γολγοθά. Εγώ πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθει η Ανάσταση. Και σε αυτόν προσωπικά και στην οικογένειά του, η οποία είναι δίπλα του, όπως και αρκετοί συνάδελφοι που έχουμε βοηθήσει.

Τα έξοδα είναι τεράστια, οπότε ο καθένας ό,τι μπορεί να προσφέρει, ας το προσφέρει. Η γυναίκα του είναι ένας βράχος. Σε καθημερινή βάση, τώρα και δέκα μήνες, δίπλα του στο προσκέφαλό του, στο νοσοκομείο που είναι. Τα παιδιά του, τα οποία έχουν πλήρη συνείδηση το τι συμβαίνει στον πατέρα τους.

Θα μπορούσα να πω ότι η κατάστασή του είναι σταθερή αυτούς τους δέκα μήνες. Υπάρχει μία βελτίωση, σίγουρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δύναμη στη γυναίκα του, στο φίλο μου τον Στάθη, στα παιδιά του, στους γονείς, να ξεπεράσει γρήγορα αυτό το Γολγοθά και να έρθει η πολυπόθητη ανάσταση. Αυτό εύχομαι».

Ο Μιχάλης Αεράκης αποκάλυψε, στη συνέχεια, για την επίσκεψή του στο νοσοκομείο. «Έχω πάει μέχρι τον προθάλαμο… Μπορούσα να τον δω, την τελευταία στιγμή έκανα πίσω. Φοβόμουνα τη συγκινησιακή φόρτιση και στον Στάθη και σε μένα. Όμως το ‘χω πάρει απόφαση, θα τον δω. Θα του πω ότι τον αγαπώ πολύ… ότι δεν έχει φύγει από τη σκέψη μου… και θα του πω, με τα μάτια θα μιλήσουμε: “Άντε, ήρθε η ώρα να σηκωθείς, να ξαναβρεθούμε κάπου”».

Η περιπέτεια υγείας του Στάθη Μαντζώρου είχε γίνει γνωστή στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, σχεδόν δύο μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. Όλο αυτό το διάστημα, στο πλευρό του βρίσκεται η πολυαγαπημένη του σύζυγος.

