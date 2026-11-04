Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, για τη συνέχεια της δίκης που αφορά την υπόθεση revenge porn σε βάρος πρώην συντρόφου του. Η κατηγορία αφορά τη διοχέτευση προσωπικού υλικού της στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα έχει επιβληθεί στον πρώην παρουσιαστή ποινή φυλάκισης 3 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα εν αναμονή της έφεσης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούν επιπλέον ποινικές διώξεις και καταγγελίες από άλλες γυναίκες για αντίστοιχες πράξεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων, με τις σχετικές ακροαματικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο Εφετείο η υπόθεση revenge porn του Στάθη Παναγιωτόπουλου

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η υπόθεση μεταφέρεται πλέον στο Εφετείο, ενώ όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Αλκίνοος Βλαχόπουλος στην εκπομπή «Το Πρωινό» η κατάθεση της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου συνεχίζεται στο πλαίσιο της δίκης: «Από χθες έχει ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση της εκδικητικής πορνογραφίας. Παρών είναι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε με την κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας. Είναι η πρώην σύντροφος του τηλεπαρουσιαστή. Απ’ όσο γνωρίζουμε κατέθετε για περίπου δύο ώρες. Κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις τόσο της έδρας όσο και των δικηγόρων. Η εκδίκαση συνεχίζεται σήμερα με τις νέες καταθέσεις. Συνεχίζεται η κατάθεση της ίδιας, της παθούσας δηλαδή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν την έχει προσεγγίσει ούτε καν για να της ζητήσει συγγνώμη, ούτε για να απολογηθεί. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια επαφή με την παθούσα. Αυτό γνωρίζουμε τουλάχιστον από τη συνομιλία που είχαμε και με τη δικηγόρο της».

govastiletto.gr -Η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε: Ένοχος ο Στάθης Παναγιωτόπουλος – Ποινή τριών ετών με αναστολή