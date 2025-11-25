Ο Στάθης Σχίζας μίλησε σε νέο επεισόδιο του καναλιού του Κωνσταντίνου Μίχου στο YouTube, αποκαλύπτοντας προσωπικές στιγμές από τη ζωή του, μεταξύ αυτών και το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας του.

Ο νικητής του Survivor 2022 περιέγραψε την κατάσταση του πατέρα του: «Ο πατέρας μου είναι ανάπηρος. Για τη μητέρα μου ήταν πολύ δύσκολο να ζει με έναν άνθρωπο που είναι κατάκοιτος. Είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και δέκα χρόνια. Πάσχει από νόσο του Πάρκινσον, αλλά όχι με τα κλασικά τρεμάμενα συμπτώματα. Παραλύει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μένει ξαπλωμένος όλη την ώρα».

Στη συνέχεια, τόνισε τον ηρωισμό της μητέρας του: «Η μητέρα μου έχει αναλάβει τα πάντα. Της έχουμε προτείνει να προσλάβουμε κάποιον να τον φροντίζει, αλλά αρνείται. Είναι μαζί από τα 14 της και τώρα είναι 73 ετών».

Ο Σχίζας αναφέρθηκε και στη σχέση του με την κόρη του: «Μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, την επισκέπτομαι όποτε μπορώ. Είναι σπάνιο να περάσουν δύο μέρες χωρίς να τη δω. Με τη μητέρα της κόρης μου δεν έχουμε παντρευτεί, αλλά κρατήσαμε το παιδί. Παρά τις εντάσεις στο παρελθόν, τώρα έχουμε άριστη σχέση».

Govastiletto.gr – Στάθης Σχίζας: «Ζητώ δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Καράβα – Έκανα λάθος»