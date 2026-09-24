Ο Στάθης Σχίζας επανήλθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το «Survivor», θέλοντας να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε, αλλά και να απαντήσει στους χαρακτηρισμούς που ακούστηκαν για τον ίδιο στον αέρα τηλεοπτικών εκπομπών.

Αρχικά, ο πρώην νικητής του reality είχε τοποθετηθεί μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως η αναφορά του δεν αφορούσε τον Σταύρο Φλώρο, όπως είχε παρουσιαστεί, αλλά άλλους πρώην παίκτες που έχουν μιλήσει δημόσια το τελευταίο διάστημα για την παραγωγή του «Survivor».

Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Σχίζας μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega και αναφέρθηκε στους χαρακτηρισμούς που δέχτηκε.

«Εγώ μπορεί να έκανα μια δήλωση που ενόχλησε και αποδέχομαι απόλυτα ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει μαζί μου. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό. Άλλο πράγμα όμως η κριτική και άλλο να με αποκαλείς ηλίθιο στην τηλεόραση χωρίς καν να με γνωρίζεις προσωπικά. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, η συγκεκριμένη αναφορά μου δεν αφορούσε τον Σταύρο Φλώρο, όπως λανθασμένα παρουσιάστηκε. Αναφερόμουν σε άλλους παίκτες, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βγαίνουν δημόσια και καταφέρονται εναντίον της παραγωγής. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από τη δήλωσή μου. Μπορείς να διαφωνήσεις μαζί μου όσο θέλεις. Δεν χρειάζεται όμως να με προσβάλλεις για να κάνεις τηλεθέαση. Ζούμε σε μια εποχή που προσπαθούμε να εξαλείψουμε τη βία, είτε σωματική είτε λεκτική και τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον δημόσιο λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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