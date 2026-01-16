Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μίλησε ο Στάθης Σχίζας.

Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor αναφέρθηκε στην επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια, αλλά και στη μητέρα του.

«Στα σχέδιά μου είναι να κάνω οικογένεια κάποια στιγμή και να κάνω κι άλλο παιδάκι, αλλά δεν έχω βάλει κάποιο deadline. Το παιδί μου το έχω κάνει, δεν με βιάζει κάτι. Αν βρεθεί και η σύντροφος που με γεμίζει για να κάνω αυτό το βήμα, θα το κάνω», δήλωσε ο Στάθης Σχίζας.

Όσον αφορά τη μητέρα του, ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor είπε: «Για εμένα η μητέρα μου είναι ηρωίδα. Αυτό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει, που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή από τα 14 της και τώρα που έχει αυτή τη δυσκολία αυτός ο άνθρωπος (σ.σ ο πατέρας του) που εξαρτάται από αυτήν και εκείνη είναι εκεί και βγάζει νύχια σε όποιον πάει να πλησιάσει.

Θα είμαι ευλογημένος αν με αγαπήσει τόσο πολύ η σύντροφος που θα διαλέξω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γι’ αυτό δεν βρίσκω σύντροφο, γιατί ψάχνω τη μητέρα μου».

