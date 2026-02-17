Ο Στάθης Σχίζας φαίνεται να είναι ερωτευμένος ξανά και αυτή τη φορά με μια από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε ο παρουσιαστής, πρόκειται για μια αρκετά γνωστή φυσιογνωμία με δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο και στα social media, ενώ έχουν και μια διαφορά ηλικίας μεταξύ τους. Ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος φροντίζει να κρατά την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δηλώνει ότι βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη περίοδο.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Στάθης Σχίζας ακούγεται να λέει σχετικά με την επιστροφή του Just the 2 of us: «Έχω αφήσει εποχή εγώ στο Just, είναι ριάλιτι κανονικά απλά τραγουδάς κιόλας. Είναι ένα πρόγραμμα που πάνε οι άφωνοι όπως και δεν το παίρνεις τόσο σοβαρά. Άμα πας έτσι θα πας καλά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να παρουσιάσω το Survivor».

Ενώ, σε άλλο σημείο, μιλώντας για τον έρωτα στη ζωή του, ο Στάθης Σχίζας αποκαλύπτει: «Δεν είναι ότι παίζει ρόλο στη ζωή σου ο έρωτας, κάθε έρωτας είναι διαφορετικός, μπορεί να είναι καταστροφικός, μπορεί να είναι παραγωγικός, το θέμα είναι ποιον θα επιλέξεις να ερωτευτείς. Δεν είναι ούτε αρνητικός, ούτε θετικός στο γάμο. Πάντα όταν τελειώνει κάτι, κρατάω τα θετικά και προχωράω τη ζωή μου, δεν μπορώ να πω ότι είχα καλές ή κακές συντρόφους. Δηλώνω πάρα πολύ ωραία αυτή τη περίοδο».

Μετά την προβολή των δηλώσεων, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε την εξής αποκάλυψη για τη νέα σύντροφο του Στάθη Σχίζα: «Μου έχει έρθει στο αυτί μου ότι αυτή τη περίοδο βγαίνει με μια από τις πιο όμορφες Ελληνίδες. Και εγώ την ξέρω και εσείς την ξέρετε. Είναι πολύ όμορφη. Είναι μικρούλα. Έχουν μια διαφορά ηλικίας, δεν πειράζει. Έχει μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο».

