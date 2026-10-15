Νέος κύκλος αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον Στάθη Σχίζα και τον Γιώργο Λιάγκα, με τον πρώην νικητή του Survivor να τοποθετείται αυστηρά κατά του παρουσιαστή του ΑΝΤ1, δηλώνοντας πως δεν επιζητά καμία επικοινωνία μαζί του. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Στάθης Σχίζας αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε το σχόλιό του για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο ριάλιτι επιβίωσης, αλλά και στην κριτική που δέχτηκε στη συνέχεια από τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο ο παρουσιαστής χειρίστηκε το θέμα, υποστηρίζοντας πως τα σχόλια που ακούστηκαν στην εκπομπή του ήταν πολύ πιο επιβαρυντικά από τη δική του αρχική τοποθέτηση.

Τι είχε συμβεί ανάμεσα στον Σχίζα και τον Λιάγκα

Η κόντρα των δύο ανδρών είχε ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Στάθης Σχίζας, σχολιάζοντας τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και την κριτική προς την παραγωγή, είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «χέρι που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνεις». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεσπά μέσα από το «Πρωινό» και να χαρακτηρίζει τον πρώην παίκτη του reality «ηλίθιο», προτού ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό και ζητήσει συγγνώμη, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τη λέξη «αφελής».

Ο Στάθης Σχίζας είχε απαντήσει τότε μέσα από τα social media, υποστηρίζοντας ότι το απόσπασμα των δηλώσεών του ήταν μονταρισμένο και πως η αναφορά του δεν αφορούσε προσωπικά τον Σταύρο Φλώρο, αλλά πρώην παίκτες που ασκούν κριτική στην παραγωγή.

Τι είπε ο Στάθης Σχίζαςτώρα στο Happy Day

Μιλώντας τώρα στο Happy Day, ο Στάθης Σχίζας επανήλθε στην αντιπαράθεση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Αν η δήλωσή μου για τον Σταύρο Φλώρο είναι μια φορά απαράδεκτη, του Γιώργου Λιάγκα για μένα είναι χειρότερη και είναι αστείο το 2026 να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις και για όποια συγγνώμη και για όποιον λόγο να δικαιολογούνται, πόσω μάλλον από έμπειρους παρουσιαστές.

Σαν Στάθης αν με ρωτάς μου περνάει τελείως αδιάφορο και αδιάφορος. Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του. Ούτε απ’ έξω. Δεν νομίζω ότι με θέλει, αλλά δεν τον θέλω κι εγώ, είναι αμοιβαία τα αισθήματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρώην νικητής του Survivor θέλησε παράλληλα να ξεκαθαρίσει για ακόμη μία φορά τη θέση του σχετικά με τον Σταύρο Φλώρο, επιμένοντας πως η επίμαχη φράση του είχε παρερμηνευτεί και δεν απευθυνόταν στον ίδιο.

«Φυσικά και δεν εννοούσα για τον Σταύρο Φλώρο το ότι χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Συνεχίζω να το πιστεύω ότι είναι κάποιοι παίκτες που αν τους πουν να πάνε τώρα στο παιχνίδι θα πάνε τρέχοντας. Δεν έχω επικοινωνία με τον Σταύρο, δεν έχω να απολογηθώ για κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Πιο πολύ ντόρος έγινε με τον συγκεκριμένο κύριο, παρά με το κομμάτι αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Στάθης Σχίζας.

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