Σε σοβαρές αποκαλύψεις για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προχώρησε ο Στάθης Σχίζας, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

Ο πρώην νικητής του Survivor και επιχειρηματίας, ο οποίος είχε συνδράμει στο παρελθόν το έργο της οργάνωσης, εξήγησε το χρονικό της συνεργασίας τους. Παράλληλα, περιέγραψε τα όσα διαδραματίστηκαν όταν ζήτησε τη συνδρομή της ΜΚΟ για το παιδί οικείου του προσώπου, το οποίο έδινε μάχη με τον καρκίνο στο μάτι.

Όσα είπε ο Στάθης Σχίζας

«Μιλάμε για νταβατζήδες παρά για φιλανθρωπική οργάνωση. Έχω εμπλακεί για ένα παιδί, για ένα παιδί μιας γνωστής μου. Επειδή είμαστε σε live μετάδοση, προσπαθώ να κρατήσω το πώς να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους».

«Αυτή η επιχείρηση ήταν τόσο καλά δομημένη. Το 2023 ήταν στο άνθος της, είχε κάνει έντονη την παρουσία της σε ανθρώπους της τηλεόρασης, σε επιχειρηματίες. Μας έστελνε σε όλους μηνύματα, βλέπαμε μια όμορφη ενέργεια και κάναμε αναδημοσιεύσεις στα social media για να μαζεύονται χρήματα για εράνους» πρόσθεσε.

«Τα έφερε έτσι η ζωή, μιας γνωστής μου το παιδί έβγαλε καρκίνο στο μάτι και αμέσως απευθύνθηκα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Τους λέω έγινε αυτό και αυτό, να κάνουμε κάτι; Μου είπαν εννοείται. Τους έφερα σε επαφή. Την άλλη μέρα της έκαναν κατάθεση 4.000 ευρώ χωρίς να αρχίσει κάποια εκστρατεία. Ήταν τόσο καλά δομημένη η απατεωνιά. Τι έκαναν; Πέταξαν το τυράκι».

«Ξεκινάει η εκστρατεία, με είχαν σε ενημέρωση, έχω και μηνύματα που έλεγαν πάμε πολύ καλά, έχουν μαζευτεί 50.000. Προχωρούσε… Μαζεύτηκε ένα ποσό που δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο ποσό μαζεύτηκε. Η δικιά μας περίπτωση ήταν από τις τυχερές, γιατί πήρε κοντά στις 50.000 η οικογένεια, σπαστά. Αλλά μαζεύτηκαν τα υπόλοιπα χρήματα;».

«Ρώτησα τα υπόλοιπα χρήματα πού πάνε. Μου λέει όχι, τα μαζεύουμε στο κεντρικό ταμείο, γιατί μια εκστρατεία για ένα άλλο παιδί μπορεί να μην πάει καλά. Οπότε σου δίνει μια τέτοια αφοπλιστική απάντηση που λες συγχαρητήρια».

«Όταν είδα τις φωτογραφίες στο προσωπικό του προφίλ, άρχισε κάτι να μη μου κολλάει. Το βιοτικό του επίπεδο με το κοινωνικό του έργο δεν είχαν καμία σχέση. Από τη μια μίλαγε για τα παιδάκια με τόσο όμορφο τρόπο και από την άλλη έβλεπα έναν τύπο να ανεβάζει φωτογραφίες με πούρα, σαμπάνιες, καζίνο».

«Όταν ανοίξαμε το ένα μας κατάστημα, που έχουμε νυχτερινό κέντρο, μου έστειλε μήνυμα “αδερφούλη, θα περάσω για χαμούλη”. Δηλαδή ήθελε να κάνει χαμούλη ο καραγκιόζης με τα λεφτά των παιδιών. Και εκεί δεν του ξαναπάντησα ποτέ».

«Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες αυτοί οι άνθρωποι να ευθύνονται και για θανάτους. Όταν κάποια παιδιά μάζευαν 80.000 και έδωσαν 4.000, αυτοί πρέπει να το έχουν κρίμα στον λαιμό τους. Γιατί; Για να πάει ο καραγκιόζης στα μπουζούκια και να κάνει πούρα και καζίνο».

«Όσο σκέφτομαι ότι αυτός ο τιποτένιος, ο γελοίος, το ανθρωπάκι, μας έκανε υπαλλήλους για να του μαζεύουμε χρήματα, για να επηρεάζουμε χρηματικά… Μας είχε κάνει υπαλλήλους. Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου».

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