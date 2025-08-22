Το Exathlon είναι το νέο ριάλιτι περιπέτειας του ΣΚΑΪ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Στάθης Σχίζας