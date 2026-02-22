Ο Στάθης Σχίζας μίλησε, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αστέρη Κασιμάτη, και στο περιοδικό ΟΚ, για τον έρωτα, τις δεύτερες ευκαιρίες σε σχέσεις που έχουν τελειώσει, αλλά και τη σχέση του σήμερα με την πρώην σύντροφό του, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Ο νικητής του «Survivor» παραδέχτηκε ότι μόλις μια φορά στη ζωή του έχει ερωτευτεί πραγματικά, ενώ εξήγησε ότι ανάμεσα σε εκείνον και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μιας και οι δύο έχουν προχωρήσει τις ζωές τους.

Είναι σημαντικό για σένα να σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα εξίσου στην προσωπική και επαγγελματική σου ζωή;

Κάποτε με επηρέαζε. Ήθελα να είμαι καλά και στους δύο τομείς. Αλλά πλέον μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή αν δεν τα πάω καλά στην προσωπική μου ζωή, δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι καλά στη δουλειά μου ή το αντίθετο.

Πόσες φορές έχεις ερωτευτεί πραγματικά; (Σκέφτεται.)

Τώρα που έχω μεγαλώσει πλέον και μπορώ να βλέπω πιο καθαρά, νομίζω πως μία φορά. Τα άλλα ήταν ενθουσιασμοί.

Όταν σπάει το γυαλί, κολλάει ξανά;

Με πολλή προσπάθεια και αν το θέλουν και οι δύο, θεωρώ ότι κολλάει ξανά.

Με την πρώην σύντροφό σου, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ζείτε και δουλεύετε στην ίδια περιοχή, στο Κολωνάκι. Νιώθετε άβολα όταν συναντιέστε;

Καταρχάς σπάνια θα συναντηθούμε. Αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχουμε προχωρήσει και οι δύο στις ζωές μας. Είναι όλα τέλεια.

