Ο Στάθης Σχίζας βρίσκεται ήδη στον Άγιο Δομίνικο για το «Exathlon», το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ που ετοιμάζεται να βγει στον αέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο Στάθης Σχίζας βρίσκεται ήδη στον Άγιο Δομίνικο για το «Exathlon», το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ που ετοιμάζεται να βγει στον αέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.