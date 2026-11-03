Στη δημοσιοποίηση προσωπικών του συνομιλιών με τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη προχώρησε ο Στάθης Σχίζας, με αφορμή τη σύλληψη του επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Μέσα από τα στιγμιότυπα που ανέβασε στο Instagram, αποκαλύπτεται ανταλλαγή μηνυμάτων στην οποία ο κατηγορούμενος τον ενημέρωνε για την εξέλιξη μιας διαδικτυακής καμπάνιας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα έσοδα είχαν αγγίξει τις 33.000 ευρώ σε ελάχιστες ημέρες.

Ο διάλογος που είχε με τον Φιρινίδη

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα που δημοσίευσε ο Στάθης Σχίζας, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης του έγραφε: «Ήθελα να σας ενημερώσω για την καμπάνια. Πάμε πάρα πολύ καλά είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει σε τόσες λίγες μέρες. Είναι 33 χιλιάδες ευρώ και συνεχίζουμε δυναμικά».

Ο Στάθης Σχίζας συνόδευσε το στιγμιότυπο της συνομιλίας με ένα ιδιαίτερα σκληρό σχόλιο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η επικοινωνία τους αφορούσε παιδί φιλικού του προσώπου. Ο ίδιος εξέφρασε την οργή του για όσα καταγγέλλονται γύρω από τη δράση της οργάνωσης, γράφοντας: «Εύχομαι νόμο φυλακής για σένα. Προσωπική μου συνομιλία για παιδί φιλικού μου προσώπου. 33.000 για μπουζούκια μάζεψε το σκουπίδι».

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης κατηγορείται καθώς τουλάχιστον 34 οικογένειες καταγγέλλουν ότι ζημιώθηκαν οικονομικά, ενώ απευθύνθηκαν στην οργάνωση για οικονομική βοήθεια για τα παιδιά τους που αντιμετώπιζαν διάφορες ασθένειες.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι καταγγελίες οικογενειών που διαπίστωσαν ότι δεν λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί για τα παιδιά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη της έρευνας. Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα 2,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, έχουν καταγραφεί 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν το ευρύτερο πεδο των εράνων που εξετάζονται και δεν ταυτίζονται με τις τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται μέχρι στιγμής να έχουν ζημιωθεί.

govastiletto.gr – «Έφτασαν τα χρήματα στα παιδιά; Δεν θέλω ούτε ευρώ πίσω»: Ξέσπασμα Νίκου Κοκλώνη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»