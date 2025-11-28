Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 28/11, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να καταθέσουν οι μάρτυρες για την υπόθεση revenge porn, η οποία την ταλαιπωρεί τα 5 τελευταία χρόνια. Η influencer εμφανίστηκε στο δικαστήριο ιδιαίτερα φορτισμένη, ενώ βρέθηκε στο πλευρό της και ο σύντροφός της.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η influencer βρέθηκε και πριν λίγο καιρό ξανά στο δικαστήριο προκειμένου να ξεκινήσει η δίκη με κατηγορούμενους δύο άντρες (ο ένας ήταν πρώην σύντροφός της) για το γεγονός ότι μαγνητοσκόπησαν χωρίς τη θέλησή της προσωπικές στιγμές της και στη συνέχεια τις διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

Ο Στάθης Σχίζας, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος της Ιωάννας Τούνη, ενώ το καλοκαίρι υπήρχαν διάφορες φήμες για την μεταξύ τους σχέση, ξέσπασε στην εκπομπή Super Κατερίνα για την όλη υπόθεση, με τον ίδιο να λέει στις κάμερες της εκπομπής: «Δεν έχω συζητήσει καθόλου για την υπόθεση. Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι άντρας, αλλά επειδή είμαι άνθρωπος».

govastiletto.gr – Στάθης Σχίζας: Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας του πατέρα του – «Εδώ και δέκα χρόνια είναι σε αυτή την κατάσταση»