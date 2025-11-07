Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το επεισόδιο που είχε στον αέρα της εκπομπής Real View ο Απόστολος Γκλέτσος με την Σοφία Μουτίδου όπως φαίνεται συνεχίζει να απασχολεί τις πρωινές εκπομπές. Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στο Πρωινό ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλυψε πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του Απόστολου Γκλέτσου.

Να θυμίσουμε πως ο ηθοποιός με όσα είπε στον αέρα της εκπομπής του Open φαίνεται πως άνοιξε άλλο ένα μέτωπο. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε τη λέξη «μπάτσοι» αναφερόμενος σε δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για σεξουαλικές κακοποιήσεις.

Όσα είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας για τον Απόστολο Γκλέτσο

Η ΠΟΑΣΥ διατύπωσε έντονα την ενόχλησή της για τη χρήση της λέξης «μπάτσοι» και αναμένεται να κινήσει νομικές διαδικασίες μέσα στις επόμενες μέρες. «Το διοικητικό συμβούλιο κι η εκτελεστική γραμματεία της πανελλήνιας ομoσπονδίας αστυνομικών έκαναν έκτακτη σύσκεψη με πρόταση του Γενικού Γραμματέα για κατεπείγουσες διαδικασίες, όσον αφορά την ποινική δίωξη του κ. Γκλέτσου. Θα ασκηθεί ποινική δίωξη», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Μπαλάσκας, που στο παρελθόν ήταν στο ΔΣ της ΠΟΑΣΥ.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας εξήγησε ότι η λέξη «μπάτσοι» ενόχλησε κατά κύριο λόγο: «Το “μπάτσοι” ενόχλησε κατά 80%. Όταν παίρνεις τη λέξη μπάτσος και τη βάζεις σε ένα υποτιμητικό πλαίσιο για τους αστυνομικούς κι υπάρχει ένα υπόβαθρο που θίγει δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς και αποτελεί καίρια βρισιά, θα σε πάω στα δικαστήρια. Δεν έχει κάνει μια διευκρίνηση να το ανατρέψει».

Ο Απόστολος Γκλέτσος είχε δηλώσει: «Δεν είναι μεγάλο κρεβάτι το θέατρο, έχει κάποια συγκεκριμένα τέρατα. Στο θέατρο δουλεύουν 30.000 άνθρωποι και 20 τέρατα. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γ….ε τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού».

govastiletto.gr -Απόστολος Γκλέτσος: Φωτιά τα σχόλια στο X μετά την αποχώρησή του από το «Real View»