Σταύρος Μπαλάσκας: Η σπάνια φωτογραφία με την σύζυγό του και την πρώην γυναίκα του και η τρυφερή εξομολόγηση

Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Σταύρος Μπαλάσκας είναι λάτρης των social medial και μοιράζεται πολύ συχνά με τους διαδικτυακούς φίλους του στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του.

Αυτή τη φορά, ο έμπειρος αστυνομικός αναλυτής ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram μια φωτογραφία με την οικογένειά του, την οποία υπερλατρεύει.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που μοιράστηκε στο λογαριασμό του, ο Σταύρος Μπαλάσκας ποζάρει με τα τρία παιδιά του, το γαμπρό του, τη σύζυγό του και την πρώην γυναίκα του, με την οποία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Τα όπλα μου … Οι δύο υπέροχοι γιοι μου, η υπέροχη κόρη μου, ο υπέροχος γαμπρός μου, η υπέροχη πρώην γυναίκα μου, και η υπέροχη νυν γυναίκα μου. Η ζωή μου ολόκληρη».