Σταύρος Μπαλάσκας: Η σπάνια φωτογραφία του ως αστυνομικός – «Έγραφα την τελευταία μου κλήση»

Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, που έχει πλέον αλλάξει ρόλο και εργάζεται ως αστυνομικός αναλυτής, έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, γεμάτη νοσταλγία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σταύρος Μπαλάσκας ανέβασε μια φωτογραφία του από τα χρόνια που υπηρετούσε ως αστυνομικός, την ώρα που έγραφε μια κλήση. Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σαν σήμερα μου έβγαλε το fb πριν τρία χρόνια, έγραφα την τελευταία μου κλήση για κόκκινο μάλιστα. Αναμνήσεις…».

Η φωτογραφία, που τον δείχνει δίπλα σε περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκέντρωσε αρκετά likes και σχόλια, με ένα διαδικτυακό φίλο του να σημειώνει με χιούμορ ότι για τον άνθρωπο που του έγραψε την κλήση ίσως να μην είναι τόσο όμορφη ανάμνηση.

Δείτε την φωτογραφία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μπαλάσκας Σταύρος (@mpalaskas)

govastileto.gr – Σταύρος Μπαλάσκας για το viral σκηνικό με τη μπλούζα στο Πρωινό – «Δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα;»