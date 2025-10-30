Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια
Ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» αναφέρθηκε στον Σταύρο Μπαλάσκα κι έκανε λόγο για «ακροδεξιό παραλήρημα».
«Επειδή έχετε μπει όλοι στον αγώνα της κυβέρνησης να στρίψει ακροδεξιά. Να συμφωνήσουμε κάτι ότι όσοι κλέβουν το δημόσιο χρήμα δεν είναι πατριώτες; Επειδή είπε το ποίημα ο Μπαλάσκας κι εγώ που δεν είπα το ποίημα τι έγινε; Έχετε πάρει τη σημαία και το έθνος ρεζερβέ; Άντε και στο δ@@@ο. Αφήνετε τον αστυνομικό να κάνει ακροδεξιό παραλήρημα», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος.
Η απάντηση του Μπαλάσκα
Ο γνωστός αστυνομικός, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», τόνισε πως δεν υπήρξε ποτέ ακροδεξιός, ξεκαθάρισε ότι δεν κατευθύνεται από κανέναν και δήλωσε πως σέβεται και εκτιμά τον Λάκη Λαζόπουλο, παρά τη διαφωνία τους.
«Αγαπημένε μου Λάκη, αγαπημένε μου καλλιτέχνη πρώτα απ’ όλα να σου πω ότι δεν είμαι ακροδεξιός, δεν ήμουν ποτέ, οι απόψεις μου ποτέ δεν προσέγγιζαν κάτι τέτοιο. Λυπάμαι αν το είπες αλλά δεν είμαι. Το μόνο που με ενδιαφέρει σ’ αυτή τη ζωή είναι η οικογένεια μου και δεν είμαι κατευθυνόμενος ούτε από κανάλια, ούτε από επιχειρηματίες, ούτε από κανέναν άνθρωπο. Ό,τι λέω το λέω με το θάρρος της γνώμης μου, το λέω ελεύθερα και όσοι με αφήνουν και μιλώ ελεύθερα για μένα είναι η κορωνίδα μου», είπε αρχικά ο Σταύρος Μπαλάσκας.
Και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό ίσως δεν έπρεπε να το πεις αυτό για μένα, λυπάμαι που το είπες, εγώ σε αγαπώ και σε εκτιμώ και θα σε παρακολουθώ, διότι σε θαυμάζω, αλλά ήταν άτοπο να με μπλέξεις με συμφέροντα και ακροδεξιούς, ενώ γνωρίζεις πολύ καλά ότι ιδιαίτερα από τη Χρυσή Αυγή έχω χτυπηθεί στη ζωή μου πάρα πολύ και το γράφω στο βιογραφικό μου».
