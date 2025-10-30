Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» αναφέρθηκε στον Σταύρο Μπαλάσκα κι έκανε λόγο για «ακροδεξιό παραλήρημα».

«Επειδή έχετε μπει όλοι στον αγώνα της κυβέρνησης να στρίψει ακροδεξιά. Να συμφωνήσουμε κάτι ότι όσοι κλέβουν το δημόσιο χρήμα δεν είναι πατριώτες; Επειδή είπε το ποίημα ο Μπαλάσκας κι εγώ που δεν είπα το ποίημα τι έγινε; Έχετε πάρει τη σημαία και το έθνος ρεζερβέ; Άντε και στο δ@@@ο. Αφήνετε τον αστυνομικό να κάνει ακροδεξιό παραλήρημα», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η απάντηση του Μπαλάσκα