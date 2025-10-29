Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, με πλούσια εμπειρία στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), είναι ο γνωστός ως αστυνομικός συνδικαλιστής και τηλεοπτικός σχολιαστής που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει φανατικό κοινό μέσα από τις εμφανίσεις του στα πρωινά πάνελ.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι κάτι σαν τηλεοπτικός σταρ αφού πηγαινοέρχεται καθημερινά σε πολλά και διαφορετικά πλατό. Μάλιστα φέτος είναι κι αρκετά κομψός! Έχει αδυνατίσει κι αυτό του έχει χαρίσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Βέβαια ο ίδιος έχει πει σε συνέντευξή του πως «δεν έχω νιώσει ποτέ τηλεοπτικό πρόσωπο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πάντα θα αισθάνομαι ένας αστυφύλακας, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω».

Το viral σκηνικό στο Πρωινό

Ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον «αέρα» της εκπομπής του ΑΝΤ1, Το Πρωινό, με πρωταγωνιστή τον Σταύρο Μπαλάσκα. Ο ειδικός αναλυτής αστυνομικών υποθέσεων προέβη σε μια κίνηση που σόκαρε το πλατό και αιφνιδίασε τον Γιώργο Λιάγκα.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι το βράδυ της Πέμπτης βρέθηκε έξω για φαγητό με μια παρέα φίλων του και συζητούσαν για τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, όπως εξομολογήθηκε στις συζητήσεις τους υπήρξε μια σύγκριση ανάμεσα στον Σταύρο Μπαλάσκα και τον Γιώργο Καλλιακμάνη.

Τότε, ο Σταύρος Μπαλάσκας, τους αιφνιδίασε όλους με την πράξη τους, καθώς είπε: «Έχω κάτι που δεν έχει ο Καλλιακμάνης! Τρίχα! Είναι τίγκα στην τρίχα! Είμαι δασύτριχος!» και σήκωσε την μπλούζα του και έδειξε το στήθος του με τις τρίχες! Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας, κοίταξε από την άλλη, με την αντίδρασή του να είναι επική: «Ωχ Θεέ μου! Το είδαμε και αυτό! Δεν περίμενα να μας συμβεί αυτό, ζητώ συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό».

Η απάντησή του στα αρνητικά σχόλια

«Δεν έχω εξάρτηση με την τηλεόραση. Αν δεν με ήθελαν θα τα παράταγα όλα» δήλωσε ο ίδιος πρόσφατα στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ, Το’χουμε!, και συμπλήρωσε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα: «Ο Γιώργος δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά είναι και ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και προσεγγίζει δημοκρατικά και όμορφα τα ζητήματα».

Όσον αφορά στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε μετά το σκηνικό με την μπλούζα του, δήλωσε: «Καθόλου δεν με ενοχλούν τα σχόλια. Είμαι αυθόρμητος. Όποιος γουστάρει, όποιος δεν γουστάρει, να κλείσει την τηλεόραση. Αν δεν τους αρέσω, να μην με βλέπουν. Δεν θα καθίσω να σκέφτομαι τα τρολ και τον κάθε ξάπλα με την κοιλιά έξω που τρώει ζαμπονοτυρόπιτα και πληκτρολογεί hate».

Προσωπική ζωή

Ο Σταύρος Μπαλάσκας εκτός από εργατικός και λάτρης της δουλειάς γενικότερα είναι πάνω από όλα οικογενειάρχης! Έχει κάνει δύο γάμους κι είναι πατέρας τριών παιδιών!

Από τον πρώτο του γάμο, απ’ τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά και από τον δεύτερο ένα γιο, για τον οποίο «λιώνει».

«Έχω την κόρη μου και τον γιο μου, που είναι το στήριγμά μου και ό,τι θέλω τον παίρνω τηλέφωνο και γίνεται σε δύο λεπτά. Από τον δεύτερο γάμο μου έχω έναν μικρούλη, τον Στάθη μου, βάζω τις πιτζάμες μου και τον δαγκώνω παντού» έχει πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno.

«Δεν είχα διαζύγιο. Χώρισα με την πρώτη μου γυναίκα ενώ δεν είχαμε τσακωθεί. Την λατρεύω και θα την λατρεύω όλη μου τη ζωή. Απλά έγινε μία αδελφοποίηση, ήμασταν από πιτσιρίκια μαζί, νέοι αστυφύλακες. Δεν θα χώριζα ποτέ αλλά ερωτεύτηκα πολύ, κυλιόμουν στα πατώματα. Την δεύτερή μου σύζυγο την λένε Βάνα. Είναι πολύ νέα και εντυπωσιακή, έχουμε 18 χρόνια διαφορά», περιέγραψε στη συνέχεια στην πρωινή εκπομπή του MEGA.

«Πήγα στην πρώτη μου γυναίκα και της λέω: “θέλω να χωρίσουμε, γιατί θα παντρευτώ τη Βάνα”. Μου λέει: “μόνο μην το κάνουμε μέσα στη βδομάδα, γιατί δεν έχω ρεπό, να χωρίσουμε την άλλη βδομάδα”. Πλέον είναι φίλες με τη νυν σύζυγό μου, μας κρατάει και το παιδί όταν έχουμε να πάμε κάπου μαζί με τη Βάνα», εξομολογήθηκε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Πώς γνωρίστηκε με την δεύτερη σύζυγό του, Βάνα

Πριν λίγους μήνες ο Σταύρος Μπαλάσκας είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή Status του Κωνσταντίνου Καμέα, στο Astra TV και μεταξύ άλλων έκανε ίσως για πρώτη φορά μια σπάνια αναφορά στην δεύτερη σύζυγό του, Βάνα.

«Ήταν διαφορετικό με την δεύτερη σύζυγο μου, την Βάνα. Με την Βάνα είναι λίγο περίεργο γιατί με έβριζε και μου άρεσε. Μου τα ‘χωνε. “Τι τον θέλετε αυτόν εδώ πέρα;” Ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με έναν άνθρωπο που ήταν στην πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν ήμουν ΠΑΣΟΚ, αλλά είχε κάνει ένα ψηφοδέλτιο ακομμάτιστο και επειδή είχα προσωπική φιλία μπήκα σ’ αυτό. Ο πατέρας της, που ήταν αριστερός και ΠΑΣΟΚος, όπως και αυτή που ήταν αριστερή, σου έλεγαν… τον Μπαλάσκα τι τον βάλατε εκεί μέσα;»

«Υπήρξαν αντιρρήσεις και τριβές. Κάποια μέρα ήρθε στην παράταξη, της είπα “γιατί δεν έρχεσαι λίγο να βοηθάς;”, “σε βάλαμε τσολιά;” μου απάντησε και μου έριξε “ιστορίες”. “Βρε κάνε μας τη χάρη”, “βρε άντε από δω” και… ωχ, έγινε! Είδες που κατά βάση είμαστε όλοι λίγο ανώμαλοι; Ούτε την γούσταρα, ούτε με γούσταρε. Μετά πήγαμε σε ένα τραπέζι και πως τα ‘φερε και μας έβαλαν να κάτσουμε δίπλα. Δειλά δειλά, για να της χωθώ εγώ και να την νευριάσω, άρχισα και της μίλαγα. Για να μου χωθεί και να με νευριάσει και εκείνη, αρχίσαμε να μιλάμε ο ένας στον άλλον. Όταν αρχίσαμε να μιλάμε ο ένας στον άλλον, λοιπόν, είδα μια πανέμορφη 29χρονη κοπέλα, εγώ που όδευα για τα 50, μορφωμένη, είχε παιδεία, ήταν γλυκιά και άρχισαν να ανάβουν… λάμπες! Μπήκα στην πρίζα και έγινε το κακό, ή καλό θα μπορούσα να πω».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η σύζυγός του έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήταν αρχές του 2014. Το πρώτο μας ραντεβού έγινε σε μια καφετέρια στο Καβούρι. Όταν γνωριστήκαμε ο Σταύρος ήταν σε διάσταση με την πρώην σύζυγό του, την Τζίνα. Απλά δεν είχαν πάρει διαζύγιο. Ήξερα ότι ήταν μόνο στα χαρτιά παντρεμένος. Αργότερα, όταν ήμασταν σε σχέση, τη γνώρισα κιόλας την Τζίνα, η οποία επίσης τότε ήταν σε σχέση δύο χρόνια. Ο Σταύρος μού έδειξε πόσο καλός άνθρωπος είναι διατηρώντας άριστες σχέσεις με την πρώην σύζυγό του».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας που είναι λάτρης των social medial μοιράστηκε πρόσφατα ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την οικογένειά του.

«Τα όπλα μου.. Οι δύο υπέροχοι γιοι μου η υπέροχη κόρη μου ο υπέροχος γαμπρός μου η υπέροχη πρώην γυναίκα μου και η υπέροχη νυν γυναίκα μου. Η ζωή μου ολόκληρη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μπαλάσκας Σταύρος (@mpalaskas)

Λίγα λόγια για τον Σταύρο Μπαλάσκα

«Σπούδασα μηχανολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων αλλά πατέρας μου μας πίεζε με τον αδερφό μου να μπούμε στην αστυνομία. Είχαμε και μια αδερφή που πέθανε από καρκίνο 15 χρονών.» έχει αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελληνική Αστυνομία όπου διακρίθηκε και για τη συνδικαλιστική του δράση. Ως συνδικαλιστής αστυνομικός, ασχολήθηκε με ζητήματα που αφορούσαν τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών.

Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΟΑΣΥ), από την οποία παραιτήθηκε το 2021.

Πριν γίνει αστυνομικός όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος έκανε πολλές δουλειές. Ήτα οδηγός σε συνεργείο για καθαρισμούς πολυκατοικιών και σε νταλίκα.

Με την πάροδο των χρόνων, ο Σταύρος Μπαλάσκας εξελίχθηκε σε ειδικό αστυνομικό αναλυτή, καθιερώνοντας την παρουσία του στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια.

Ο Μπαλάσκας είναι τακτικός καλεσμένος σε:

Πρωινές εκπομπές ενημέρωσης

Δελτία ειδήσεων

Εκπομπές αστυνομικού και εγκληματολογικού ενδιαφέροντος

Η ικανότητά του να αναλύει περίπλοκες υποθέσεις με απλό τρόπο, τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αστυνομικούς αναλυτές στην ελληνική τηλεόραση.

Εμφανίζεται τακτικά σε εκπομπές του ΑΝΤ1, του MEGA και άλλων καναλιών, όπως στο «Πρωινό» και σε δελτία ειδήσεων.

