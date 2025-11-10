Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο «Πρωινό» για τον αγώνα του Novak Djokovic στο ΟΑΚΑ, ο Σταύρος Μπαλάσκας έκανε ένα σχόλιο που διέκοψε προσωρινά τη ροή της κουβέντας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπορώ να κάνω μια ερώτηση; Προσωπική απορία. Ο Τζόκοβιτς έσκισε την μπλούζα του κι έδειξε το στέρνο του και αποθεώθηκε», θέλοντας να φέρει ως παράδειγμα το δικό του περιστατικό από προηγουμένη εκπομπή του «Πρωινού», όπου είχε σηκώσει την μπλούζα του.

Αμέσως, ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε λέγοντας: «Έλα μη, όχι σε παρακαλώ! Μη μου το κάνεις τώρα αυτό! Πάμε … Είναι άλλο πράγμα, δεν συγκρίνονται τα μεγέθη».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Σταύρος Μπαλάσκας: Η ΠΟΑΣΥ θα κινηθεί νομικά εναντίον του Απόστολου Γκλέτσου για τη λέξη «μπάτσοι»