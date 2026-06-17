Πριν λίγες ώρες ο Σταύρος Φλώρος έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και αποκάλυψε πως η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η χειρότερη όλου αυτού του διαστήματος, καθώς έκανε επέμβαση που είχε σοβαρή επιπλοκή και χρειάστηκε δεύτερη χειρουργική επέμβαση.

Τι είπε ο Σταύρος Φλώρος του Survivor

«Γεια σε όλους. Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα πως το θέμα θα είχε ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, δημιουργήθηκε μια εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο.

Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολος και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί μου είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά, εξελίσσονται προς το παρόν και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα ομαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι» εξομολογείται ο Σταύρος Φλώρος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

Να θυμίσουμε, πως ο Σταύρος Φλώρος υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του Survivor όταν ενεπλάκη σε ατύχημα με τουριστικό σκάφος. Η επαφή με τις προπέλες του σκάφους του προκάλεσε εκτεταμένες κακώσεις στα κάτω άκρα, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρες και απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

govastiletto.gr -Σταύρος Φλώρος: Οι δηλώσεις του πατέρα του για την ανάρρωση