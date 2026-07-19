Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το πρώτο και πιο κρίσιμο στάδιο της αποκατάστασής του στο Μαϊάμι.

Ο νικητής του φετινού Survivor, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά το τέλος του παιχνιδιού, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξειδικευμένη θεραπεία και πλέον βρίσκεται ξανά στην πατρίδα του, συνεχίζοντας τη δύσκολη, αλλά αισιόδοξη πορεία της αποθεραπείας του.

Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα του πρόσωπα, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές, χειροκροτήματα και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές εικόνες της επιστροφής του ήταν η στιγμή που ο Σταύρος Φλώρος κατάφερε να σταθεί ξανά όρθιος, έχοντας τη στήριξη αγαπημένου του προσώπου, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

Λίγο αργότερα, ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου τον υποδέχθηκαν με συγκίνηση η οικογένεια και οι στενοί του φίλοι, γιορτάζοντας μαζί την επιστροφή του μετά τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε.

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