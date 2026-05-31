Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, ο οποίος έχασε το πόδι του σε ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ριάλιτι «Survivor», μοιράστηκε μια βαθιά εξομολόγηση για το συμβάν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο νεαρός με το χαμόγελο στα χείλη, παρά τον Γολγοθά που ανέβηκε, δημοσίευσε φωτογραφίες από το Μαϊάμι, βγαίνοντας από το νοσοκομείο σε αναπηρικό αμαξίδιο με το ακρωτηριασμένο του πόδι.

Ο Σταύρος Φλώρος έγραψε στην ανάρτησή του ότι «η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει». Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως «Σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου».

«Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε».

«Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!», κατέληξε στην δημοσίευση του στο Instagram.

Υπενθυμίζουμε πως ο νεαρός τραυματίστηκε βαριά όταν σκάφος πέρασε πάνω από το σημείο όπου βρισκόταν στη θάλασσα, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο, προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο 22χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ σοβαρό τραύμα έχει υποστεί και ο δεξιός του αστράγαλος.