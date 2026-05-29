Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου μίλησε για την πορεία της υγείας του γιου της, αποκαλύπτοντας ότι ο 22χρονος κατάφερε να καθίσει μόνος του σε αναπηρικό αμαξίδιο και να κάνει τις πρώτες του βόλτες μέσα στο νοσοκομείο, χωρίς βοήθεια.

Ο πρώην παίκτης του Survivor νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι και έχει ήδη υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο στο δεξί του πόδι.

Μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό, η μητέρα του ανέφερε πως η ψυχολογία του βελτιώνεται καθημερινά, παρά τους έντονους πόνους που συνεχίζει να αντιμετωπίζει, κυρίως στο ακρωτηριασμένο πόδι, όπου υπάρχει ακόμη οίδημα.

Όπως εξήγησε, οι γιατροί εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της αποκατάστασής του, σημειώνοντας ότι το δεξί του πόδι ανταποκρίνεται πολύ καλά μετά τις επεμβάσεις και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας σε δωμάτιο με λιγότερα μηχανήματα, κάτι που θεωρείται θετικό σημάδι για την ανάρρωσή του.

Σύμφωνα με την ίδια, δίπλα του βρίσκεται συνεχώς και η αδελφή του, Άννα, με την οποία διατηρεί πολύ στενό δεσμό.

