Ο Σταύρος Φλώρος έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα βίντεο από την καθημερινότητά του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο και τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor», ο οποίος συνεχίζει τη δύσκολη και απαιτητική πορεία της αποκατάστασής του, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, έχοντας τη βοήθεια των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλευρό του.

Μια εικόνα που για πολλούς μπορεί να μοιάζει με μια απλή στιγμή της καθημερινότητας, όμως για τον ίδιο έχει αποκτήσει πλέον μια εντελώς διαφορετική σημασία. Άλλωστε, μετά την περιπέτεια της υγείας του, ο Σταύρος Φλώρος έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και για τη δύναμη που αντλεί από την οικογένεια, τους φίλους και την αγάπη του κόσμου.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Σταύρος Φλώρος εξομολογείται πόσο του έχουν λείψει ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για την αξία της υγείας και όλα όσα συχνά θεωρούμε δεδομένα.

«Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίζω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Φλώρος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

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