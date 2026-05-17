Τις τελευταίες ημέρες, ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη του «Survivor», Σταύρου Φλώρου, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση, μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, έχει προκαλέσει σοκ.

Όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Ο Σταύρος Φλώρος έκανε, το Σάββατο 16 Μαΐου, την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram και ευχαρίστησε όλους όσους του έστειλαν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης. Παράλληλα, ο 22χρονος ζήτησε από τους διαδικτυακούς ακολούθους του να κάνουν μια προσευχή για εκείνον, ώστε τα πράγματα να συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά.

Ο Σταύρος Φλώρος έγραψε στο μήνυμά του: «Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πως γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά; Δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το στόρι για να σας ευχαριστήσω όλους. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά».

