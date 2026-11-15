Ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή από την προσπάθειά του να επιστρέψει στην καθημερινότητα.

Ο νεαρός ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται να κάνει τα πρώτα του βήματα, έπειτα από έξι μήνες εντατικής προσπάθειας και αποκατάστασης, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Survivor και τον οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του.

Ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος είχε κερδίσει το ριάλιτι επιβίωσης και το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ, συνεχίζει την προσπάθειά του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να ξαναβρεί τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εξόρμησής του για ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Σταύρος Φλώρος καταγράφεται να πραγματοποιεί ασκήσεις βάδισης με τη βοήθεια παράλληλων μπαρών. Στο ένα πόδι του φορά ειδικό ορθοπεδικό νάρθηκα, ενώ στο άλλο χρησιμοποιεί τεχνητό μέλος.

«Πέρασαν έξι μήνες, μετά από τρελές μάχες αποφάσισα να ανεβάσω τώρα τα πρώτα βήματα που κατάφερα να κάνω στην προσπάθειά μου να ξαναμπώ στην πραγματικότητα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σταύρος Φλώρος.

Δείτε το post που ακολουθεί:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

govastiletto.gr – Σταύρος Φλώρος: Η νέα καθημερινότητα με το προσθετικό πόδι μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor