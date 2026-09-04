Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 21χρονου Σταύρου Φλώρου στα γυρίσματα του «Survivor». Ο πρώην παίκτης αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά κατά της εταιρείας παραγωγής Acyn Media, καταθέτοντας αγωγή-μαμούθ που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του TMZ, το οποίο επικαλείται τα επίσημα δικαστικά έγγραφα, η νομική διαμάχη ξεκινούν μετά το ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο. Το αμερικανικό μέσο δημοσίευσε παράλληλα σκληρό φωτογραφικό υλικό από τις πρώτες δραματικές ώρες της νοσηλείας του, αποτυπώνοντας το μέγεθος του τραυματισμού και τον αδιάκοπο αγώνα που έδωσε ο νεαρός μετά τη βαριά επέμβαση.

Το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του TMZ, το περιστατικό συνέβη στις 11 Μαΐου 2026, όταν ο Σταύρος Φλώρος βρισκόταν στη θάλασσα κάνοντας υποβρύχιο ψάρεμα για τροφή. Όπως υποστηρίζει στην αγωγή του, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελούσε μέρος των απαιτήσεων του format για τους διαγωνιζόμενους.

Ενώ βρισκόταν στο νερό, χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους, με συνέπεια τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό του. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αγωγή, το αριστερό του πόδι αποκόπηκε πάνω από το γόνατο και χάθηκε στη θάλασσα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ένας άγνωστος άνδρας που επέβαινε στο τουριστικό σκάφος τού τοποθέτησε άμεσα αιμοστατικό επίδεσμο (tourniquet), μια κίνηση που, όπως αναφέρει, ήταν καθοριστική για να παραμείνει στη ζωή.

Ακολούθησε η μεταφορά του σε νοσοκομείο του Μαϊάμι και μια μακρά περίοδος νοσηλείας. Ο Σταύρος Φλώρος παρέμεινε στο νοσοκομείο για 61 ημέρες, υποβαλλόμενος σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

⚠️ “Survivor Greece” injured contestant Stavros Floros sues for $100 million over losing leg while filming. See more: https://t.co/gv5FBARfYL pic.twitter.com/Xcj3dcqg4G — TMZ (@TMZ) September 3, 2026

Τι υποστηρίζει στην αγωγή του

Στην αγωγή του, ο πρώην παίκτης του «Survivor Greece» θέτει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που, όπως υποστηρίζει, υπήρχαν – ή δεν υπήρχαν – στην περιοχή των γυρισμάτων.

Ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται ότι τα νερά στα οποία οι παίκτες καλούνταν να ψαρεύουν είχαν έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, να υπάρχουν σκάφη ασφαλείας, επαρκείς προειδοποιητικές σημάνσεις ή μια προστατευμένη και αποκλεισμένη ζώνη μέσα στην οποία θα μπορούσαν οι διαγωνιζόμενοι να βρίσκονται με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με το TMZ, στην αγωγή γίνεται λόγος και για προηγούμενα επικίνδυνα περιστατικά στην ίδια θαλάσσια περιοχή, ακόμη και για θάνατο, γεγονός που ο ενάγων επικαλείται στο πλαίσιο των ισχυρισμών του για τις συνθήκες ασφαλείας.

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του, ο Σταύρος Φλώρος περνά στη δικαστική αντεπίθεση, ζητώντας αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

govastiletto.gr – Σταύρος Φλώρος: Η επιστροφή στην Ελλάδα και η αποθεραπεία