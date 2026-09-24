Σταύρος Φλώρος: Ο δικηγόρος του απαντά για την αγωγή των 100 εκατ. ευρώ – «Έχασε τον άνθρωπο που ήταν»

Νέες πληροφορίες για τη δικαστική διαμάχη που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος υπέστη σοβαρότατο ατύχημα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο «Survivor» και έχασε το αριστερό του πόδι και του παραγωγού του ριάλιτι, Acun Ilicali.

Συγκεκριμένα, στις 11 Μαΐου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο, ο 22χρονος παίκτης τραυματίστηκε βαρύτατα από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο για να βρει τροφή. Μετά από νοσηλεία 61 ημερών σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο. Παρά το ατύχημα, ανακηρύχθηκε νικητής του παιχνιδιού, το οποίο ολοκληρώθηκε εσπευσμένα. Στην αγωγή ύψους 100.000.000 ευρώ, ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει ότι η παραγωγή δεν παρείχε την απαραίτητη φροντίδα και ασφάλεια. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ισχυρισμοί που σοκάρουν και αφορούν τη χορήγηση ουσιών σε άλλους παίκτες για να τους ηρεμήσει, καθώς και ότι προσπάθησε να χρηματίσει μάρτυρες.

Ο δικηγόρος του Σταύρου Φλώρου, μιλώντας στο Super Κατερίνα για τα παραπάνω, είπε αρχικά για την κατάσταση του πρώην παίκτη του «Survivor»: «Ο Σταύρος έχει μπροστά του ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι την αποκατάστασή του. Αυτή την περίοδο μαθαίνει ξανά να περπατάει με τη βοήθεια προσθετικού μέλους, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη εμπειρία για ένα 22χρονο άνδρα που στο παρελθόν ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και ιδιαίτερα αθλητικός. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, παραμένει θετικός και προσπαθεί να διατηρεί ψηλά το ηθικό του. Η στήριξη της οικογένειάς του, αλλά και του κόσμου, τον βοηθά σημαντικά σε ψυχολογικό επίπεδο».

Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη με την παραγωγή του ριάλιτι, τονίζει: «Δεν μπορώ να απαντήσω ως προς το πότε αποφάσισε να κινηθεί νομικά. Όσον αφορά όμως το «γιατί;», η απάντηση είναι ότι έχει χάσει το πόδι του, έχει χάσει τον άνθρωπο που ήταν πριν από το ατύχημα, καθώς και τα όνειρα και τους στόχους που είχε για το μέλλον του. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η τηλεοπτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων της Acun Medya και του ΣΚΑΪ, θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί τους κινδύνους τους οποίους εξέθεταν τον Σταύρο και τους υπόλοιπους παίκτες του Survivor, δεδομένου ότι τους ζητούσαν να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο για να εξασφαλίσουν τη τροφή τους σε θαλάσσια περιοχή με έντονη κίνηση σκαφών. Από τη στιγμή που τηλεοπτική παραγωγή γνώριζε αυτούς τους κινδύνους, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχε λάβει περισσότερα μέτρα για την εύλογη ασφάλεια των παικτών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και της παραγωγής του προγράμματος. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί μία προστατευμένη ζώνη ασφαλείας με σημαδούρες και άλλες ευδιάκριτες ενδείξεις, καθώς με ανθρώπους επιτήρησης σε σκάφη, ώστε αποτρέπεται η προσέγγιση άλλων σκαφών στην περιοχή όπου ψάρευαν οι παίκτες του Survivor».

Σχετικά με τα όσα ακούστηκαν για την κοινή φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου με τον Acun, ο συνήγορός του ξεκαθαρίζει: «Η μόνη φωτογραφία που γνωρίζω ότι υπάρχει μεταξύ του Σταύρου και του Acun μετά το περιστατικό, είναι εκείνη από την επίσκεψη του Acun στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο Σταύρος. Εκείνη την περίοδο ο Σταύρος δεν μπορούσε να μετακινηθεί ή να πάει οπουδήποτε αλλού. Από όσο γνωρίζω, ο Σταύρος φωτογραφήθηκε με τον Acun έπειτα από δική του, του Acun, παράκληση. Η αγωγή αφορά αμέλεια, δηλαδή ότι η τηλεοπτική παραγωγή δεν επέδειξε τον βαθμό προσοχής και επιμέλειας που θα έπρεπε, δεδομένων των περιστάσεων. Ο Σταύρος κινείται νομικά για τους λόγους που εξήγησα παραπάνω: πρόκειται για ένα ατύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», εξηγεί ο ίδιος.

govastiletto.gr – Σταύρος Φλώρος: Η νέα φωτογραφία στο Instagram μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο – «Ασταμάτητος»