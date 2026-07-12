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Μια πολύ δυνατή στιγμή επιφύλασσαν για τους ακολούθους τους στα social media δύο πρώην παίκτες του Survivor 2026. Ο λόγος για τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τον Σταύρο Φλώρο, οι οποίοι απέδειξαν με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι η σχέση που έχτισαν μέσα στο ριάλιτι επιβίωσης δεν ήταν απλά για τις ανάγκες της τηλεόρασης, αλλά μια αληθινή φιλία που συνεχίζεται και δυναμώνει εκτός παιχνιδιού.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος πήρε την απόφαση να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι και να βρεθεί στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπός της επίσκεψής του ήταν να σταθεί στο πλευρό του καλού του φίλου, Σταύρου Φλώρου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της αμερικανικής μεγαλούπολης, μετά από το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε κατά την διάρκεια του ριάλιτι του ΣΚΑΪ.
Μάλιστα, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος θέλησε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους. Έτσι, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του προσωπική μάχη για να ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας του.
Στο συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο, οι δύο πρώην παίκτες ποζάρουν μαζί χαμογελαστοί στην κάμερα.
Παράλληλα, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος συνόδευσε την ανάρτησή του με μια πολύ χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «Καλημέρα με Φλο και με στίχους γραμμένους για τον Φλο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η φιλία των δύο αντρών γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής τους συμμετοχής στο φετινό Survivor 2026. Εκεί, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της διαβίωσης, αναπτύχθηκε μεταξύ τους ένας πολύ ισχυρός δεσμός.
Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση αυτή συγκίνησε βαθιά τους θαυμαστές τους, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει αμέσως εκατοντάδες likes και δεκάδες μηνύματα, γεμάτα αγάπη.
Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες:
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