Επιμέλεια: Α.Σ

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τον αγώνα του σε νοσοκομείο στις ΗΠΑ, με τους γιατρούς του να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο νικητής του Survivor, δημοσίευσε νέα ανάρτηση στο Instagram, μέσα από την οποία μάς έδειξε τις δύο αδερφές του που τον επισκέφτηκαν.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε από το νοσοκομείο, οι αδερφές του φαίνονται να τον φροντίζουν, να τον βοηθούν στην καθημερινότητά του και να στέκονται στο πλευρό του.

«Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

Ο πατέρας του είχε αναφέρει πρόσφατα πως μετά το τελευταίο χειρουργείο προκλήθηκε αιμορραγία που πίεσε νεύρα στο πόδι του, προκαλώντας έντονο πόνο. Παρ’ όλα αυτά, ο Σταύρος Φλώρος παραμένει ψύχραιμος, ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες και διατηρεί την αισιοδοξία του.

Η οικογένειά του βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τους θεράποντες γιατρούς όσο και με τον παραγωγό του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή.

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